В Конгрессе США приняли законопроект для защиты от энергетического влияния РФ

Фото: Палата представителей Конгресса США (wikimedia.org)

Европейским странам предлагается выделять финансирование в размере около 1 млрд долларов для инвестиций в проекты

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который имеет целью помочь странам Центральной и Восточной Европы диверсифицировать энергетические источники. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Европейским странам предлагается выделять финансирование в размере около 1 млрд долларов для инвестиций в проекты, которые способствуют диверсификации источников энергии.

Как отмечается, этим законопроектом США должны помочь странам в Центральной и Восточной Европе, в частности в Украине, уменьшить свою зависимость от импорта энергоресурсов из стран, таких как Российская Федерация, которые используют энергетическую зависимость для политического влияние на правительства этих стран.

В законопроекте говорится, что США должны поощрять также своих союзников и партнеров разрабатывать доступные, прозрачные и конкурентные рынки, на которых будут продаваться диверсифицированные энергетические ресурсы. США должны также способствовать экспорту энергоресурсов.

Теперь этот законопроект должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом перед тем, как он вступит в силу.

Напомним, представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".

В МИД Украины заявили, что для Украины важное решение всех европейских институтов по распространению энергетического законодательства Евросоюза на газопровод "Северный поток-2", которое будет определять модальность применения в будущем европейского права в случае возникновения спорных вопросов по газу.