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У Конгресі США ухвалили законопроект для захисту від енергетичного впливу РФ

Новини » Енергетика    26.03.2019 - 11:51
У Конгресі США ухвалили законопроект для захисту від енергетичного впливу РФ
Фото: Палата представників Конгресу США (wikimedia.org)

Європейським країнам пропонується виділяти фінансування у розмірі близько 1 млрд доларів для інвестицій у проекти

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект, що має на меті допомогти країнам Центральної та Східної Європи диверсифікувати енергетичні джерела. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.

Європейським країнам пропонується виділяти фінансування у розмірі близько 1 млрд доларів для інвестицій у проекти, які сприяють диверсифікації джерел енергії.

Як зазначається, цим законопроектом США повинні допомогти країнам у Центральній та Східній Європі, зокрема Україні, зменшити свою залежність від імпорту енергоресурсів з країн, таких як Російська Федерація, які використовують енергетичну залежність для політичного вплив на уряди цих країн.

У законопроекті говориться, що США повинні заохочувати також своїх союзників та партнерів розробляти доступні, прозорі й конкурентні ринки, на яких будуть продаватися диверсифіковані енергетичні ресурси. США повинні також сприяти експорту енергоресурсів.

Тепер цей законопроект повинен бути схвалений Сенатом й підписаний президентом США Дональдом Трампом перед тим, як він набуде чинності.

Нагадаємо, представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії погодили проект поправок до газової директиви ЄС, які стосуються проекту "Північний потік-2".

У МЗС України заявили, що для України важливе рішення усіх європейських інституцій щодо поширення енергетичного законодавства Євросоюзу на газогін "Північний потік-2", яке визначатиме модальність застосування у майбутньому європейського права у разі виникнення спірних питань щодо газу.

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