В Конгрессе США предложили создать комиссию для оценки дееспособности президента

Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси представила законопроект о комиссии, которая будет оценивать способность действующего президента исполнять свои обязанности. Она представила проект вместе с его автором, конгрессменом от Демократической партии США Джейми Раскином.

Об этом сообщает NBC News.

Законопроект предусматривает создание комиссии из 17 человек. Планируется, что 16 из них должны быть выбранными представителями обеих парламентских партий, после чего члены комиссии выбирают семнадцатого.

"Речь не о президенте Трампе. Его осудят избиратели, но он показал нам на необходимость создать процесс для будущих президентов", - заявила она.

Трамп в ответ на инициативу обвинил спикера в том, что она создает почву для замены кандидата в президенты США Джо Байдена.

"Безумная Нэнси Пелоси рассматривает 25-ю поправку, чтобы заменить Джо Байдена Камалой Харрис (соратником Байдена, - ред.). Демократы хотят, чтобы это случилось побыстрее, потому что у сонного Джо нет никаких шансов!", - написал он в Twitter.

Правила передачи власти полномочий президента, в том числе из-за болезни или недееспособности, прописаны в 25-й поправке к конституции США. Поправка была принята в 1967 году, спустя четыре года после убийства президента Джона Кеннеди.

Согласно поправке, в случае невозможности президента США исполнять свои обязанности они переходят к вице-президенту. Право назначить и. о. президента США закреплено за самим президентом, а также за вице-президентом совместно с руководителями исполнительной власти или другим органом, закрепленным законом. Трамп, перенесший COVID-19, не передавал свои обязанности на время болезни.

Ранее врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и вероятно сможет вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

Из-за болезни Трамп отказался участвовать в дебатах, запланированных на 15 октября. Второй раунд президентских дебатов перенесли на 22 октября.