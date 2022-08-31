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В Конгрессе США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню

Фото: в Конгрессе США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

.Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню, избавиться от бюрократических препятствий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс.

По его словам, конгрессмены в настоящее время "работают над законопроектами, которые помогут ускорить и сократить бюрократическую волокиту с целью быстрее поставить Тайваню необходимые вооружения и военную технику".

В свою очередь старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас) сообщил, что данную проблему будет нелегко решить в связи с тем, что у нее много причин - от задержек в правительстве до проблем с цепочками поставок и производственными требованиями.

Как напоминает издание, Белый дом одобрил продажу Тайваню 10-ти систем вооружений, которые он еще не получил - некоторые из них не будут поставлены до конца десятилетия. При этом, поясняет Defense News, недавние проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, только усугубили текущую ситуацию.

По данным еженедельника, Украина, ряд стран Ближнего Востока и Восточной Европы "опережают Тайвань в очереди" за некоторыми американскими вооружениями и техникой.

Напомним, что в Белом доме хотят помочь Тайваня оружием на миллиард долларов.

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Тайвань