В Конгрессе США одобрили создание комиссии по расследованию беспорядков в Капитолии

Законопроект о создании независимой двухпартийной комиссии, которая займется расследованием обстоятельств беспорядков, устроенных в здании Капитолия США , получил поддержку в контролируемой демократами Палате представителей. За создание комиссии проголосовали 252 законодателя, против - 175.

В то время как лидеры республиканского меньшинства в обеих палатах Конгресса выступили против идеи создания комиссии, несколько конгрессменов-республиканцев присоединились к демократам, поддержав идею создания независимого органа, подобного комиссии, расследовавшей террористические атаки, случившиеся 11 сентября 2001 года.

В Сенате перспективы законопроекта выглядят более туманно. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил о том, что он не поддерживает однобокое и несбалансированное предложение, выдвинутое демократами, добавив, что в Конгрессе уже ведутся несколько расследований по поводу случившегося 6 января.

Для принятия законопроекта в Сенате, его авторам потребуется поддержка 60 сенаторов. На данный момент ситуация выглядит так, что республиканцы, у которых есть 50 мест в Сенате, смогут заблокировать создание комиссии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что если республиканцы заблокируют идею демократов, то она может инициировать регулярные слушания в нескольких комитетах, на которые свидетели будут вызываться с помощью повесток.

Согласно законопроекту, комиссия в составе 10 человек должна не позднее 31 декабря представить публичный отчет, включая рекомендации по предотвращению подобныъ атак на Капитолий в будущем.