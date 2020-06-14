В Конгрессе США инициируют расширение санкций против "марионетки Путина" Пригожина

Председатель Комитета международных отношений Конгресса США Элиот Энгель инициировал проект постановления о расширении санкций против приближенного к президенат России Владимира Путина бизнесмена Евгения Пригожина. Документ также предусматривает координацию действий с Европейским союзом и другими странами в этой сфере.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

"Евгений Пригожин - марионетка Путина с длинной историей нанесение ущерба интересам Соединенных Штатов от имени российского правительства. "Фабрики троллей" его "Агентства Интернет-исследований" (IRA) нагло вмешивались в выборы 2016 и 2018 годов, проводя кампании по дезинформации против народа Америки, а боевики его "Группы Вагнера" принимали участие в подрывной деятельности против наших партнеров и союзников в Украине, Сирии, Ливии, Африке и в других регионах", - заявил Энгель.

Законопроект в частности предусматривает убеждение государств, которые сотрудничают с подконтрольными Пригожину структурами, в прекращении подобного сотрудничества, введение дополнительных санкций, сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их прибегнуть к аналогичным шагам.

Проект резолюции уже поддержали республиканцы Брайан Фицпатрик и Адам Кинзингер, а также демократ Билл Китинг.

Напомним, в феврале 2019 года The Washington Post сообщала, что США отключали российскую "фабрику троллей" от интернета во время выборов 2018.

В сентябре 2019 года США ввели санкции против Пригожина за финансирование так называемой "фабрики троллей", которая пыталась повлиять на американские выборы 2018 года.

Пригожин отвергает обвинения во вмешательстве в выборы США. Ранее в этом году Минюст США отозвал одно из обвинений против фирмы Пригожина "Конкорд" относительно вмешательства в выборы. Причиной отзыва стало опасение, что олигарх использует судебную систему США для сбора данных.