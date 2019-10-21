В Конгрессе США требуют внести полк "Азов" в список террористических организаций

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки (США) выступили за внесение полка "Азов" в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, конгрессмен от штата Нью-Йорк Макс Роуз опубликовал письмо государственного секретаря Майка Помпео с требованием внести полк "Азов" вместе с двумя праворадикальными организациями в список террористических организаций. Соответствующее обращение поддержали еще 39 членов американского Конгресса, представители Демократической партии.

В обращении конгрессмены заявили, что полк "Азов" связан с террористом, который устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого года. Стрелец в своем "манифесте" говорил, что тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине, а также постоянно носил символ, связанный с ним.

Отмечается, что кроме полка "Азов" конгрессмены требуют внести в список террористических организаций праворадикальные организации Nordic Resistance Movement из Швеции и National Action из Британии.

Фото: обращение конгрессменов к госсекретарю США (twitter.com/RepMaxRose)

Напомним, в августе сообщалось, что Новая Зеландия обратится к украинскому правительству из-за информации о якобы продаже "манифеста" обвиняемого в масштабной стрельбе в Крайстчерче.

Как известно, массовые расстрелы в мечетях Крайстчерча произошли 15 марта 2019 года. Тогда на месте происшествия погибли не менее сорока человек, а общее число жертв расстрела достигло 50 человек.