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В Конгрессе предложили обнародовать документы о попытках отстранить Трампа

Новости » Политика    26.03.2019 - 22:15
В Конгрессе предложили обнародовать документы о попытках отстранить Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Резолюция Комитета по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США была поддержана единогласно

Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США призвал министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что резолюция комитета была поддержана единогласно. После одобрения в комитете резолюция будет вынесена на голосование в Палате представителей. В случае одобрения в министерство будет направлено формальное прошение о предоставлении документов.

Речь идет о действиях заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна и бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб рассказал о планах Розенстайна записывать разговоры с Трампом. Маккейб также утверждал, что заместитель министра юстиции размышлял над возможностью импичмента президента с помощью американской конституции. По словам Маккейба, Розенстайн говорил с ним на эти темы после избрания Трампа в 2016 году.

Также указывается, что чиновники могли обсуждать возможность принудительного отстранения Трампа с должности президента на основании 25-й поправки к Конституции США.

Напомним,  24 марта в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. 

Ранее, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

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