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В Конгрессе изучат, о чем говорил Трамп перед штурмом Капитолия

Автор: Артур Родивилов

Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа. Он сделал его за несколько часов до начала беспорядков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, ночью 5 января Трамп позвонил из Белого дома некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне и призвал их "найти способы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов".

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов бороться на президентских выборах с экс-президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что примет участие в президентской гонке, если будет здоров.

Байден также призвал привлечь к ответственности всех виновных в штурме здания Конгресса США после выборов 2020 года, причем вне зависимости от занимаемого положения в обществе

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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Капитолий