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Інтерв'ю

У Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом

НовиниПолітика    09.06.2018 - 04:30
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Проект резолюції внесла група конгресменів від Демократичної і Республіканської партій

В Палату представників Конгресу США внесли проект резолюції, у якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу. Про це інформує посольство України в США в Facebook.

"Проект резолюції внесла група конгресменів від Демократичної і Республіканської партій на чолі з співголовами групи дружби з Україною в Палаті представників Конгресу США Сандером Левіним, Марсі Каптуром, Брайаном Фітцпатріком і Енді Харрісом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проект резолюції став "дзеркальною версією" резолюції, внесеною на розгляд сенату в березні 2018 року.

"У документі наголошується, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована проти українського народу і була геноцидом", - передає посольство.

Повідомляється, що в розпорядчої частини документа включено визнання висновків Урядової комісії США по голоду в Україні від 22 квітня 1988 року, в якій зазначено, що Сталін і його оточення "вчинили в 1932-1933 роках Геноцид проти українців".

"Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються глибокі співчуття жертвам, які пережили Голодомор, і їх сім'ям, а також міститься заклик до поширення інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії", - інформує посольство.

Нагадаємо, раніше в США ще один штат визнав Голодомор в Україні геноцидом.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, геноцид, Голодомор, Конгресс США  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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