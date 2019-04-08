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Конгресс США столкнулся с "усталостью от санкций" против РФ, - Bloomberg

Новости » Политика    08.04.2019 - 09:59
Конгресс США столкнулся с "усталостью от санкций" против РФ, - Bloomberg
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

В Конгрессе нет общего понимания о будущих санкциях против России

В Конгрессе США многие законодатели утратили интерес к ужесточению санкций против России, кроме того, среди них нет общего понимания, какими должны быть следующие санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что жесткая риторика членов Конгресса по поводу санкций против России за вмешательство в выборы понемногу сходит на нет. В частности, это признает соавтор последнего законопроекта о санкциях Марко Рубио.

"Здесь наблюдается определенная усталость от темы санкций. Надеюсь, что нам все же удастся привлечь больше людей на свою сторону", - отметил он.

Как пишет Bloomberg, интерес к теме российского вмешательства в выборы в США начал пропадать после промежуточных выборов в конце 2018 года. Также в Конгрессе не уверены в том, что экономические санкции принесут необходимый эффект.

"Санкции могут быть палкой о двух концах… Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать", - отметил глава сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс обновленную версию законопроекта о санкциях США против РФ из-за вмешательства в выборы. Проект включает запрет для американских компаний на "новые инвестиции" в российский энергетический сектор.

 

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Темы: Санкции против РФ
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