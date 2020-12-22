Конгресс США согласовал помощь в 900 миллиардов из-за пандемии

Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Он вступит в действие после подписи американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, после активных переговоров палат Конгресса, они пришли к согласию относительно предоставления помощи в 892 миллиарда долларов. Сначала пакет помощи приняла Палата представителей, а через несколько часов - Сенат.

Пакет включает в себя помощь в 600 долларов большинству американцев и доплаты тем, кто потерял работу из-за пандемии. Он также содержит поддержку отдельных отраслей, в частности, транспортной, и финансирования расширенного доступа к интернету.

Отмечается, этот пакет помощи будет вторым крупнейшим в истории США. В марте пакет составлял 2 триллиона долларов.

Напомним, ранее Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2".