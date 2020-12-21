ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Конгресс США согласовал план поддержки экономики на 900 млрд долларов

Вашингтон, Понедельник 21 декабря 2020 06:19
Конгресс США согласовал план поддержки экономики на 900 млрд долларов
Фото: Сенат США (flickr.com/geoliv)
Автор: Артур Родивилов

Американские законодатели достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов. Голосование в Палате представителей, где большинство держат демократы, как ожидается, может состояться уже в понедельник.

Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Reuters.

"Лидеры Сената и представители Конгресса США пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа", - сказал Макконнелл, выступая в верхней палате Конгресса США.

Пакет стимулов, второй по величине в американской истории и уступающий лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов, включает прямые выплаты американцам на сумму 600 долларов, расширение программ помощи безработным, в том числе увеличение пособий на 300 долларов в неделю, рассказали Reuters источники, знакомые с планом.

В ходе первой волны пандемии и локдаунов более 20 млн американцев потеряли работу, и лишь половина из них нашли новое место к зиме.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, сотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе.

Ранее Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Конгресс СШАСенат США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь