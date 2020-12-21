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Конгрес США погодив план підтримки економіки на 900 млрд доларів

Вашингтон, Понеділок 21 грудня 2020 06:19
Конгрес США погодив план підтримки економіки на 900 млрд доларів
Фото: Сенат США (flickr.com/geoliv)
Автор: Артур Родивилов

Американські законодавці досягли домовленості щодо нового пакету заходів стимулювання зростання економіки країни в умовах пандемії обсягом майже 900 млрд доларів. Голосування в Палаті представників, де більшість тримають демократи, як очікується, може відбутися вже в понеділок.

Про це повідомив лідер республіканської більшості в Сенаті Конгресу Мітч Макконнелл, передає Reuters.

"Лідери Сенату і представники Конгресу США прийшли до остаточної угоди, це буде ще один важливий пакет рятівних заходів для американського народу", - сказав Макконнелл, виступаючи у верхній палаті Конгресу США.

Пакет стимулів, другий за величиною в американській історії і поступається лише весняним вливанням на 2,3 трлн доларів, включає прямі виплати американцям на суму 600 доларів, розширення програм допомоги безробітним, у тому числі збільшення допомоги на 300 доларів в тиждень, розповіли Reuters джерела, знайомі з планом.

У ході першої хвилі пандемії і локдаунов понад 20 млн американців втратили роботу, і лише половина з них знайшли нове місце до зими.

План стимулів також буде включати 25 млрд доларів на компенсацію оренди для потерпілого бізнесу, сотні мільярдів доларів допомоги малим підприємцям та асигнування на загальнонаціональну вакцинацію, яка стартувала в США минулого тижня.

Раніше Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

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