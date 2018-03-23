Конгресс США одобрил закон об увеличении помощи Украине в этом году

Как ранее сообщало посольство, принят закон увеличивает расходы на поддержку Украины более чем на 620 млн долларов
Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором указано увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более чем 620 млн долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Согласно закону, 200 млн долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине (на 50 млн долларов больше, чем в 2017 году). Эти средства направят на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности. Объем помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы прошлого года. В частности, увеличены расходы на усиление безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".
Палата представників Конгресу США схвалила Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік Як раніше...Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 22 березень 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что США могут выделить Украине 200 млн долларов на оборону в 2019 году. По сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.