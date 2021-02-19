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Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности

Автор: РБК-Украина

Конгресс Соединенных Штатов одобрил первый транш помощи Украине. Транш принят в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ведомстве сообщили, что министр обороны Андрей Таран провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином, в ходе которого последний сообщил о решении Конгресса.

Также Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с ситуацией касательно безопасности в Украине и вокруг ее границ.
Украинский чиновник поблагодарил американцев и правительство страны за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз, а также содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО", - отметил министр обороны Украины.

Стороны также детально обсудили практические шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Таран пригласил Остина принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине.

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Новости Украины Андрей ТаранПентагонКонгресс СШАпомощь Украине
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