Конгресс США обвинил Boeing в сокрытии информации о 737 MAX

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Американская корпорация Boeing скрывала критически важную информацию как от регуляторов, так и от клиентов и пилотов Boeing 737 MAX о системах работы самолета. Это привело к катастрофам двух пассажирских авиалайнеров.

Об этом говорится в докладе Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей США.

В частности, речь идет о том, что компания скрывала данные о системе корректировки характеристик маневренности (MCAS), которую признали одной из главных причин катастроф пассажирских лайнеров. Поэтому пилоты не имели возможности узнать о потенциальных сложностях в работе оборудования самолетов и были не готовы к аварийным ситуациям.

Кроме того, в докладе отмечается, что процесс разработки и принятия в эксплуатацию самолета происходил неправильно, в том числе в условиях воздействия корпорации Boeing на контролирующий орган.

Напомним, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте 2019 года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.

Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В марте прошлого года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.

Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.