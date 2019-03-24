Конгресс США не исключает импичмента Трампа по итогам расследования Мюллера

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключена процедура импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Шифф заявил, что если в докладе Мюллера будут присутствовать неопровержимые доказательства уголовной ответственности Трампа, то Конгрессу будет необходимо провести рассмотр применения такого средства.

"Пока слишком рано выносить эти суждения. Нам нужно посмотреть отчет, и тогда у всех нас будет фактическая основа", - заявил Шифф.

Также он поддержал позицию других представителей Демократической партии, которые хотят сначала ознакомиться с докладом "без купюр", а не в изложении документа Министра юстиции США.

"Доказательная база позволит нам предметно обсудить, что все это значит для американского народа, какие риски создает нам президент, какие шаги должен сделать Конгресс для защиты страны" - сообщил Шифф.

Напомним, генпрокурор США ознакомился с отчетом о расследовании Мюллера. В Министерстве юстиции сообщили, что в данное время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета, сам Барр заявил, что имеет намерения отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.