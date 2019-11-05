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Конгресс США хочет допросить главу администрации Трампа

Новости » В мире     05.11.2019 - 20:52
Конгресс США хочет допросить главу администрации Трампа
Фото: Мик Малвани (из открытых источников)

Малвани вызвали для дачи показаний 8 ноября

Комитеты Палаты представителей Конгресса США планируют допросить исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвани в ходе расследования импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Палата представителей обратилась к Малвани явиться 8 ноября для дачи показаний.

"Основываясь на доказательствах, собранных в ходе расследования об импичменте и публичной отчетности, мы считаем, что вы обладаете значительными личными знаниями и информацией, имеющими отношение к расследованию об импичменте Палаты представителей", - говорится в письме членов комитетов Палаты представителей к Малвани.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Белом доме не видят оснований для импичмента Трампа. По словам старшей помощницы президента США Келлиенн Конвей, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

Также сообщалось, что четыре чиновника Белого дома отказались от дачи показаний в Конгрессе США. Одним из тех, кто отказался, был главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг. В Палате представителей, занимающейся расследованием импичмента Трампа, были чрезвычайно заинтересованы в его допросе, так как Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.

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