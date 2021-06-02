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Конгресс региональных властей не будет эффективным, - глава Комитета избирателей

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Киев, Среда 02 июня 2021 19:21
Конгресс региональных властей не будет эффективным, - глава Комитета избирателей Фото: Алексей Кошель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конгресс региональных властей, создание которого анонсировали в Офисе президента, не станет эффективным инструментом коммуникации местного самоуправления с президентом.

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Сколько бы ни создавали подобные органы при президентах, они не были эффективными. Предшественники проводили помпезные собрания, большие круглые столы. Этот Конгресс ничем не будет отличаться. Снимут красивый видеоряд. С одной стороны руководители местных громад могут демонстрировать, что, мол, через привлечение к этой структуре они будут находиться на более коротком контакте с Офисом президента"- пояснил Кошель.

Кроме того, эксперт считает, что Конгресс используют для устранения Кличко с политической арены.

"Офис президента воюет с Кличко, пытается устранить его с политической арены. Тот является руководителем Ассоциации городов Украины. Конгрессом хотят эту организацию оттенить", - считает эксперт.

Нпомним, ранее сообщалось о создании Конгресса региональных властей, куда будут входить президент, министры, главы ОГА и ОТГ.

В то же время депутат от фракции "Удара" в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец призвал центральную власть делами помочь Киеву: погасить миллиардную задолженность за льготные перевозки, установить справедливые тарифы на газ и достроить объекты, которые остаются на балансе Кабмина.

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