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Конгрес регіональних влад не буде ефективним, - голова Комітету виборців

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Київ , Середа 02 червня 2021 19:21
Конгрес регіональних влад не буде ефективним, - голова Комітету виборців Фото: Олексій Кошель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конгрес регіональних влад, створення якого анонсували в Офісі президента, не стане ефективним інструментом комунікації місцевого самоврядування з президентом.

Про це заявив голова Комітету виборців Олексій Кошель.

"Скільки б не створювали подібні органи при президентах, вони не були ефективними. Попередники проводили помпезні збори, великі круглі столи. Цей Конгрес нічим не буде відрізнятися. Знімуть гарний відеоряд. З одного боку керівники місцевих громад можуть демонструвати, що, мовляв, через залучення до цієї структури вони будуть перебувати у більш близькому контакті з Офісом президента", - пояснив Кошель.

Крім того, експерт вважає, що Конгрес використовують для усунення Кличко з політичної арени.

"Офіс президента воює з Кличком, намагається усунути його з політичної арени. Той є керівником Асоціації міст України. Конгресом хочуть цю організацію відтінити", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про створення Конгресу регіональних влад, куди будуть входити президент, міністри, голови ОДА та ОТГ.

Водночас депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець закликав центральну владу справами допомогти Києву: погасити мільярдну заборгованість за пільгові перевезення, встановити справедливі тарифи на газ і добудувати об'єкти, які залишаються на балансі Кабміну.

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