Конгрес регіональних влад не буде ефективним, - голова Комітету виборців
Конгрес регіональних влад, створення якого анонсували в Офісі президента, не стане ефективним інструментом комунікації місцевого самоврядування з президентом.
Про це заявив голова Комітету виборців Олексій Кошель.
"Скільки б не створювали подібні органи при президентах, вони не були ефективними. Попередники проводили помпезні збори, великі круглі столи. Цей Конгрес нічим не буде відрізнятися. Знімуть гарний відеоряд. З одного боку керівники місцевих громад можуть демонструвати, що, мовляв, через залучення до цієї структури вони будуть перебувати у більш близькому контакті з Офісом президента", - пояснив Кошель.
Крім того, експерт вважає, що Конгрес використовують для усунення Кличко з політичної арени.
"Офіс президента воює з Кличком, намагається усунути його з політичної арени. Той є керівником Асоціації міст України. Конгресом хочуть цю організацію відтінити", - вважає експерт.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про створення Конгресу регіональних влад, куди будуть входити президент, міністри, голови ОДА та ОТГ.
Водночас депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець закликав центральну владу справами допомогти Києву: погасити мільярдну заборгованість за пільгові перевезення, встановити справедливі тарифи на газ і добудувати об'єкти, які залишаються на балансі Кабміну.