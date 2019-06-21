Конгресс киевских азербайджанцев обеспокоен действиями Багирова

Конгресс киевских азербайджанцев как одна из крупнейших общин в Украине обеспокоена действиями Эдуарда Багирова, позиционирующего в роли правозащитника и бизнесмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конгресса.

Как сообщила юрист конгресса киевских азербайджанцев Юлия Коростовская, в организацию массово обращаются граждане Украины, в том числе и члены организации, пострадавшие от действий Багирова, который якобы обещал им юридическую помощь за вознаграждение, но в итоге не выполнял взятых на себя обязательств.

"Кроме того, имеется ряд обращений граждан Украины, у которых Э.Багиров брал в кредит денежные средства, распространяя неправдивую информацию о своих якобы близких отношениях с руководством нашей организации", - заявила юрист.

Она отметила, что ни конгресс, ни руководство организации не имеют никакого отношения к деятельности Багирова, а факты в обращениях пострадавших будут тщательно проверены.

В частности, сообщается, что конгресс уже направил официальные запросы в Министерство юстиции и другие госорганы с целью выяснить, имеет ли право Багиров оказывать гражданам юридическую помощь, проводить адвокатскую деятельность.

"Насколько нам известно, Э.Багиров обещал содействие семьям осужденных, самим гражданам, находящимся в пенитенциарных заведениях, в улучшении условий содержания. Свое содействие он оценивал в солидную сумму денег. Семьи заключенных собирали необходимые средства, но помощи от Э.Багирова не получили", - отмечает Коростовская.

Кроме того, конгресс шокирован тем, что Багиров, ссылаясь на якобы имеющуюся дружбу с руководством организации, обращался к ее членам с просьбами о кредитовании.

"Нам известно, что Э. Багирову были одолжены крупные суммы на проекты по обеспечению пенитенциарных учреждений продуктами питания, причем под честное слово и якобы поручительство нашей организации. Теперь же члены диаспоры просят содействовать в возврате этих средств", – подчеркнула Коростовская.

По ее словам, речь идет о суммах – от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.

В этой связи ККА официально заявляет, что не имеет никакого отношения к деятельности Багирова и любые ссылки на сотрудничество или "дружбу" с руководством конгресса являются неправомерными, наносящими репутационный урон организации.

Организация заявляет, что просто вынуждена обнародовать эти данные, чтобы остановить такого рода деятельность Багирова и предотвратить дальнейшее выманивание денежных средств у доверчивых граждан.

"Задета репутация Конгресса киевских азербайджанцев, а заявления от пострадавших продолжают поступать. Не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше, мы пока даже не представляем масштабы этой проблемы. Организация намерена обратиться в правоохранительные органы с целью защиты своих прав и прав участников конгресса", - резюмировала юрист организации.