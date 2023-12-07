У Конгресі пропонують заборонити імпорт збагаченого російського урану в США

Законопроєкт про заборону імпорту російського урану має бути розглянутий наступного тижня в рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.

Підтримка заборони на імпорт палива для ядерних реакторів з Росії зростає як серед демократів, так і серед республіканців після вторгнення Росії в Україну

"Його прихильники прагнуть прив'язати цей захід до обов'язкового законодавства. Ухвалення Палатою представників окремого законопроєкту дасть можливість ухвалити той самий закон у Сенаті", - пише видання.

Інші законопроекти

За даними Міністерства енергетики, Росія поставила майже чверть збагаченого урану, використовуваного для палива американського парку з більш ніж 90 комерційних реакторів, що зробило її постачальником номер один у США минулого року.

Законопроєкт, який забороняє імпорт російського урану через 90 днів після набуття ним чинності, але допускає тимчасове відтермінування до січня 2028 року, був схвалений комітетом Палати представників у травні.

Комісія Сенату схвалила аналогічний закон, який користується підтримкою як сенатора-демократа від Західної Вірджинії Джо Манчіна, так і республіканця від Вайомінга Джона Баррассо, які є провідними законодавцями в сенатському комітеті з енергетики та природних ресурсів.

Новий законопроект може обмежити доступ до відносно недорогих російських послуг зі збагачення і спричинить перебої на ринку ядерного палива, тим самим збільшуючи середню ціну палива для ядерних реакторів США і знижуючи їхню середню операційну рентабельність, йдеться в доповіді Бюджетного управління Конгресу США.

Санкції проти ядерної сфери РФ

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Варто зауважити, що "Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

Нещодавно глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала Євросоюзу рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції проти країни-агресора. Але результату поки що немає.