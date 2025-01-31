Конгрес США заборонив співробітникам використовувати DeepSeek, - Axios

Зокрема, портал отримав повідомлення головної адміністративної посадової особи Палати представників (CAO). Там було сказано таке.

"Наразі DeepSeek перебуває на розгляді CAO і... не має дозволу на офіційне використання Палатою представників", - ідеться в заяві.

У повідомленні попереджається, що "зловмисники вже використовують DeepSeek для доставки шкідливого ПЗ і зараження пристроїв".

"Щоб знизити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх пристроях, випущених Палатою представників", - додали в CAO.

Також у повідомленні сказано, що співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери або планшети.

Axios зазначило, що це далеко не перший випадок, коли CAO обмежує використання співробітниками продукту ШІ, хоча інші компанії, які зазнали нападу, базуються у США.

Наприклад, 2023 року відомство встановило обмеження на використання ChatGPT, повідомивши відомствам, що вони можуть використовувати платну версію чат-бота OpenAI тільки для певних завдань. А у квітні 2024 року CAO повідомило співробітникам, що вони не можуть використовувати Microsoft Copilot.