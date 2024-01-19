Конгрес США схвалив законопроєкт для запобігання "шатдауну" та направив його Байдену

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити на потреби національної безпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів з цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні.

Але такий пакет не підтримали у Конгресі. Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи щодо охорони кордонів від мігрантів.

Вже понад місяць між республіканцями та демократами йдуть переговори щодо компромісу у питанні кордонів.

Напередодні президент Джо Байден запросив лідерів демократів та республіканців у Палаті представників та Сенаті, щоб обговорити свою ініціативу.

Вчора ЗМІ повідомили про те, що президент погодився посилити імміграційну політику, як того вимагали республіканці.

Згодом Сенат США ухвалив законопроєкт про скорочення витрат, щоб запобігти "шатдауну". Голосування пройшло трохи більше ніж за 24 години до того, як фінансування кількох урядових установ мало б припинитися.

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