В Конго в результате атаки боевиков погибли 14 человек

Фото: Конго (из открытых источников)

Среди погибших двое медицинских работников

В Республике Конго в результате атаки неизвестных боевиков в регионе, который страдает от вируса Эбола, погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, от нападения боевиков, который произошел в субботу, 20 октября, погибли по меньшей мере 14 человек. Среди погибших - 2 медицинских работника и один военный.

"Это печальный день для всех... Медицинские работники не должны быть объектами для нападений вооруженных групп", - подчеркнул министр здравоохранения Конго.

Отмечается, что на данный момент не известно, кто совершил нападение. Ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате возгорания бензовоза, который столкнулся с другим автомобилем в населенном пункте Мбуба (Конго), погибли 60 человек.

Авария произошла на автомагистрали, соединяющей столицу страны Киншасу с единственным портом Конго на Атлантическом океане Матади.