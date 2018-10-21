У Конго внаслідок атаки бойовиків загинули 14 людей

Фото: Конго (з відкритих джерел)

Серед загиблих двоє медичних працівників

У Республіці Конго внаслідок атаки невідомих бойовиків в регіоні, що потерпає від вірусу Ебола, загинули щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, від нападу бойовиків, який стався у суботу, 20 жовтня, загинули щонайменше 14 людей. Серед загиблих - 2 медичних працівники та один військовий.

"Це сумний день для всіх… Медичні працівники не повинні бути об'єктами для нападів озброєних груп", - наголосив міністр охорони здоров'я Конго.

Зазначається, що на даний момент не відомо, хто здійснив напад. Жодна терористична група не взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок загоряння бензовозу, який зіткнувся з іншим автомобілем у населеному пункті Мбуба (Конго), загинули 60 людей.

Аварія сталася на автомагістралі, що з'єднує столицю країни Кіншасі з єдиним портом Конго на Атлантичному океані Матаді.