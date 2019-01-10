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В Конго объявили победителя на президентских выборах

Новости » Политика    10.01.2019 - 04:33
В Конго объявили победителя на президентских выборах
Фото: выборы в Конго (Reuters)

Выборы в ДР Конго прошли 30 декабря 2018

Избирательная комиссия Демократической республики Конго объявила, что лидер оппозиции Феликс Тшисекеди победил на президентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отмечается, что результаты решили поскорее объявить из-за возможных протестов по поводу предполагаемой фальсификации. Тшисекеди получил более 7 млн голосов на выборах, которые прошли еще 30 декабя 2018.

У Конституционного суда ДР Конго есть 14 дней для утверждения или опровержения результатов выборов. Эти выборы могут стать первым случаем мирной и демократической передачей власти в Конго после обретения независимости в 1960 году.

Отметим, что победивший является сыном конголезского оппозиционера Этьена Тшисекеди (умер в 2017 году). Этьен также учавствовал в выборах президента Конго в 2011 году и получил тогда 34% голосов.

Напомним, 27 декабря 2018 в ДР Конго в городе Бени напали на центр содержания людей, которые, предположительно, заражены вирусом Эбола. Протесты начались из-за того, что избирательная комиссия страны из-за вспышки Эболы исключила города Бени, Бутембо и их окрестности из голосования на выборах президента.

 

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