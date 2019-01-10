У Конго оголосили переможця на президентських виборах

Фото: вибори в Конго (Reuters)

Вибори в ДР Конго пройшли 30 грудня 2018

Виборча комісія Демократичної республіки Конго оголосила, що лідер опозиції Фелікс Тшісекеді переміг на президентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Наголошується, що результати вирішили якнайшвидше оголосити через можливі протести з приводу можливої фальсифікації. Тшісекеді отримав понад 7 млн голосів на виборах, які пройшли ще 30 грудня 2018.

У Конституційного суду ДР Конго є 14 днів для ствердження або спростування результатів виборів. Ці вибори можуть стати першим випадком мирної і демократичної передачі влади в Конго після здобуття незалежності в 1960 році.

Зазначимо, що переможець є сином конголезького опозиціонера Етьєна Тшісекеді (помер в 2017 році). Етьєн також брав участь у виборах президента Конго в 2011 році і отримав тоді 34% голосів.

Нагадаємо, 27 грудня 2018 у ДР Конго в місті Бені напали на центр утримання людей, які, імовірно, заражені вірусом Ебола. Протести почалися через те, що виборча комісія країни з причин спалаху Еболи виключила міста Бені, Бутембо та їх околиці з голосування на виборах президента.