ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Конго оголосили переможця на президентських виборах

Новини » Політика    10.01.2019 - 04:33
У Конго оголосили переможця на президентських виборах
Фото: вибори в Конго (Reuters)

Вибори в ДР Конго пройшли 30 грудня 2018

Виборча комісія Демократичної республіки Конго оголосила, що лідер опозиції Фелікс Тшісекеді переміг на президентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Наголошується, що результати вирішили якнайшвидше оголосити через можливі протести з приводу можливої фальсифікації. Тшісекеді отримав понад 7 млн голосів на виборах, які пройшли ще 30 грудня 2018.

У Конституційного суду ДР Конго є 14 днів для ствердження або спростування результатів виборів. Ці вибори можуть стати першим випадком мирної і демократичної передачі влади в Конго після здобуття незалежності в 1960 році.

Зазначимо, що переможець є сином конголезького опозиціонера Етьєна Тшісекеді (помер в 2017 році). Етьєн також брав участь у виборах президента Конго в 2011 році і отримав тоді 34% голосів.

Нагадаємо, 27 грудня 2018 у ДР Конго в місті Бені напали на центр утримання людей, які, імовірно, заражені вірусом Ебола. Протести почалися через те, що виборча комісія країни з причин спалаху Еболи виключила міста Бені, Бутембо та їх околиці з голосування на виборах президента.

 

У Конго розгромили центр для ймовірно заражених Еболою Світові компанії заробляють на дитячій праці в Конго, - Amnesty
Новини України Конго
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся