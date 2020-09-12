В Конго из-за обвала золотых рудников погибли более 50 человек

Фото: золотые рудники в Конго (SuperCoolPics)

В восточной части Демократической Республики Конго более 50 человек погибли после того, как оползни обрушили три нелегальные золотодобывающие скважины. Проливные дожди в течение нескольких дней привели к катастрофе.

Об этом сообщает Associated Press.

"Землекопы и перевозчики камней были поглощены водой. Бригада спасателей с мотопомпами приехала, чтобы забрать тела погибших”, - сообщили местные власти.

Пережившая трагедию девушка рассказала, что в трех колодцах глубиной около 50 метров находились более 50 человек.

Напомним, в июне Министерство здравоохранения ДР Конго подтвердило новую вспышку Эболы в западной провинции Экватори.

Также РБК-Украина писало, что в Конго исламисты атаковали деревню и убили 18 человек. Нападавшие сожгли восемь домов.