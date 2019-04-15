В Конго уже более 800 человек умерли от Эболы

В Конго с начала эпидемии Эболы погибли уже более 800 человек. Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения Демократической республики Конго.

При этом указано, что 371 человека удалось вылечить.

"Ситуация на воскресенье, 14 апреля 2019 года... 803 погибших и 371 вылечен", - говорится в сообщении.

Указано, что зарегистрирован 1251 случай заражения вирусом Эбола, из них 1185 случаев подтверждены.

Напомним, в конце января сообщалось, что в Конго зафиксировали самую масштабную вспышку лихорадки Эбола. Отмечалось, что дети составляют 30% от общего числа заразившихся. "Нынешняя вспышка Эболы - десятая и самая масштабная в Демократической республике Конго. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории - после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне", - сообщали в организации.

Как писало РБК-Украина, в начале марта в Конго в городе Бутембо напали на центр лечения лихорадки Эбола, что привело к гибели одного правоохранителя, а также ранению работников центра.

Добавим также, в Конго разгромили центр для предположительно зараженных Эболой. Протесты начались из-за того, что избирательная комиссия страны из-за вспышки Эболы исключила города Бени, Бутембо и их окрестности из голосования на президентских и парламентских выборах.