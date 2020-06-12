Конфликтный район: почему на Закарпатье обострился "венгерский вопрос"

В последние годы тема отношений между Украиной и Венгрией периодически появляется во всеукраинской повестке дня. Обычно она сопровождается резкими заявлениями официальных Киева и Будапешта, бурной реакцией радикальных националистов в обеих странах и очередными демаршами венгерской стороны, после чего снова уходит "в тень". Главная причина обычно одна – статус и права проживающего на Закарпатье венгерского меньшинства.

Повод для последнего витка напряженности оказался крайне неожиданным, признается собеседник РБК-Украина в дипломатических кругах. Был обнародован предварительный проект нового административно-территориального устройства украинских областей, в рамках продолжающейся децентрализации.

В Закарпатье вместо существующих 13 районов предложено создать пять. Среди них – район с центром в Берегово, куда вошли бы территории нынешних Береговского и Виноградовского районов, где проживает большинство украинских венгров. В предварительном плане, обнародованном еще год назад, такого района вообще не было, Закарпатье предлагалось разделить лишь на четыре района.

А теперь создание административной единицы с венгерским населением, которая бы вплотную примыкала к украино-венгерской границе, и вызвало скандал.

"Венгерский район"

Ряд проукраинских активистов Закарпатья назвали эту идею межнациональной провокацией, которая содержит угрозу территориальной целостности Украины. И к тому же провоцирует и другие национальные меньшинства – те могут потребовать создания отдельных районов в местах своего компактного проживания.

В разговоре с РБК-Украина глава профильного комитета Рады по правам человека, деоккупации, реинтеграции и нацменьшинствам Дмитрий Лубинец пообещал на днях направить обращения от комитета к Закарпатской ОГА и Кабмину, чтобы те объяснили принципы, по которым провели районирование.

"Я смотрел разделение по районам в Закарпатье, и оно выглядит, мягко говоря, странно. Вы можете посмотреть, как делили районы в других областях, а тут появляется район, непонятно нарезанный с точки зрения логистики. Впрочем, это чисто мое субъективное впечатление", – сказал Лубинец.

Параллельно проблемный вопрос стал стремительно обрастать откровенными фейками, вплоть до того, что украинская власть просто передала Венгрии кусок Закарпатья. Несмотря на очевидную абсурдность таких тезисов, они набирали тысячи лайков и перепостов в социальных сетях.

На территории Береговского и Виноградовского районов, которые предлагается объединить в один, действительно проживает большинство из 150 тысяч закарпатских венгров. Но дело в том, что в таком объединенном районе венгры не будут составлять большинства, а лишь около 40% населения. Остальные же жители в большинстве своем – украинцы по национальности.

Подобные аргументы в разговоре с РБК-Украина приводит и замглавы Закарпатского облсовета, депутат от Партии венгров Украины (КМКС) Йосип Борто.

"Это будет не "венгерский район", как об этом говорят, это будет район с центром в Берегово. Сейчас Береговский район – единственный из нынешних 13 районов Закарпатья, в котором венгры составляют большинство населения - 76%. Теперь такого района не будет вообще. И во всех районах Закарпатья, где компактно проживают венгры, их процентный вес после реформы уменьшится", – рассказал Борто.

Но в таких подсчетах есть как минимум две проблемы. Первая – все они опираются на перепись еще 2001 года, после которой прошло уже два десятка лет, и национальный состав того же Закарпатья мог существенно измениться.

Вторая – далеко не все люди венгерского происхождения, которые имеют право на паспорт этой страны и в какой-то мере владеют венгерским языком, во время той же переписи идентифицировали себя как венгров. И таких людей как минимум в два-три раза больше, чем официальная цифра в 150 тысяч венгров.

По словам Йосипа Борто из КМКС, предлагаемый сейчас административно-территориальный раздел Закарпатья выглядит компромиссным вариантом.

"Наша просьба касалась того, чтобы сохранить район с центром в Берегово, чтобы объединить в нем те ОТГ, в которых венгры составляют большинство. Но чтобы все проживающие на Закарпатье венгры оказались в составе одного района, – это нереально, и мы этого не просили и тем более не требовали. Нынешний вариант от правительства выглядит компромиссным", – сказал он.

Языковой вопрос

В "сдаче национальных интересов" в пользу Венгрии в эти дни чаще всего обвиняли главу МИД Дмитрия Кулебу. Якобы о создании Береговского района он тайно договорился на своих недавних переговорах в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. В обмен на это Венгрия должна прекратить саботаж сотрудничества между Украиной и НАТО, что президент Владимир Зеленский потом сможет преподнести как свою внешнеполитическую победу.

Подобные договоренности сам Кулеба категорически отрицает. "Никаких таких обязательств (по созданию Береговского района, - ред.) во время визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", – заявил украинский министр.

Кулеба также заверил, что Украина в переговорах с Венгрией ни в коем случае не перейдет красных линий, в частности, не будет дополнительно менять закон об образовании.

Языковые нормы из этого закона, принятого Верховной радой в 2017 году, стали поводом для глобального охлаждения отношений между Украиной и Венгрией. В целом, позиция Будапешта сводится к тому, что усиление позиций украинского языка в образовании несет угрозу национальной и культурной идентичности закарпатских венгров.

В Киеве же настаивают, что все граждане Украины, независимо от национальности, должны в достаточной мере владеть государственным языком, чтобы иметь возможность поступить в украинские вузы, найти здесь работу и т.д.

С тех пор требования Венгрии частично были удовлетворены в новом законе о среднем образовании, в частности, это касается языка преподавания в частных школах. Но на отмену языковой статьи как таковой, чего требуют венгерские власти, официальный Киев категорически не готов идти.

По информации собеседника, знакомого с ходом украинско-венгерских переговоров, в Будапеште также понимают, что на такие уступки Украина не пойдет. Зато есть поле компромисса в вопросах применения действующего законодательства, работы тех же частных школ, при написании украинского закона о нацменьшинствах и т.д.

Сейчас главная задача для Киева – разблокировать работу двусторонних украинско-венгерских комиссий: экономической, по вопросам нацменьшинств и образовательной. В случае, если будет достигнут реальный прогресс на переговорах, то тогда встреча между премьером Виктором Орбаном и президентом Владимиром Зеленским станет реальной. В качестве предварительной даты обозначили июль. Впрочем, подготовка к ней может сорваться в любой момент в случае резких действий венгерской стороны.

"Встреча ради встречи нам не нужна. Мы видим, что и сами венгры, в принципе, настроены на диалог. И мы хотели бы решить все наши проблемы на западе страны, чтобы спокойно заниматься востоком", – сказал источник РБК-Украина в дипломатических кругах.

По информации издания, венгерский вопрос поднимался даже на переговорах украинского премьера Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель. Немецкий лидер не хотела бы, чтобы отношения между Киевом и Будапештом мешали нормальному сотрудничеству между Украиной и НАТО. При этом какой-либо конкретики или призывов к односторонним уступкам на тех переговорах не звучало.

Призрак сепаратизма

Тема венгерского сепаратизма в Закарпатье как таковая особенно актуализировалась после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Масла в огонь подливали заявления венгерских ультранационалистов, вслух мечтающих о воссоздании "Великой Венгрии". Да и самого премьера Орбана фотографировали перед большой картой Венгрии до ее раздела по Трианонскому договору 1920 года, когда в ее состав входило Закарпатье.

Впрочем, нет никаких реальных оснований думать, что закарпатские венгры хоть как-то задумываются над сепаратистскими действиями. И что перекройка районов Закарпатья их серьезно к этому подтолкнет.

"Закарпатье было в составе множества стран за последние сто лет, но люди там как жили, так и живут, в том числе и венгры. И в смене районов нет никакого сепаратизма, не нужно раздувать какой-то конфликт на ровном месте", – сказал РБК-Украина депутат Роберт Горват, избранный в Раду по мажоритарному округу №68 с центром в Ужгороде.

При этом Горват считает, что главная задача украинской власти сейчас – заинтересовать жителей Закарпатья, в том числе этнических венгров, оставаться жить и работать в Украине и с украинским паспортом. А для этого необходимы серьезные инвестиции в регион.

Тогда как Венгрия уже много лет системно вкладывается в Закарпатье, начиная от строительства школ, поддержки культурных институций и инфраструктурных проектов до прямых социальных выплат отдельным категориям этнических венгров. Тем самым, априори формируя лояльное к себе отношение.

В то же время массовое получение закарпатцами венгерских паспортов вряд ли стоит трактовать как ползучий сепаратизм – пусть по внешним признакам это и напоминает действия РФ в Абхазии, Южной Осетии, Крыму и Донбассе. В случае Закарпатья речь идет, скорее, об элементарном удобстве, в том числе устройства на работу в странах ЕС.

К тому же военный и геополитический потенциал Венгрии и России несопоставим. Более того, Венгрия в отличие от РФ, входит в НАТО и Евросоюз. И пусть отношения с Брюсселем у нынешних венгерских властей довольно конфликтны, пойти на прямое нарушение всевозможных международных норм и отторгнуть часть другой страны в Будапеште вряд ли планируют.