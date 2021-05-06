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Конфликт урегулирован. Британия возвращает свои корабли от острова Джерси

Новина українською → Лондон, Четверг 06 мая 2021 20:55
Конфликт урегулирован. Британия возвращает свои корабли от острова Джерси Фото: Британия возвращает свои корабли от острова Джерси (facebook.com theministryofdefence)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия решила вернуть свои военные корабли от острова Джерси после того, как спор с Францией удалось урегулировать. Париж угрожал заблокировать остров Джерси из-за изменений в отношении права рыболовства после Brexit.

Об этом пишет агентство BBC.

Два корабля Королевского флота уже готовят вернуться домой после того, как протест французских рыбаков по поводу прав на рыболовство в территориальных водах Джерси закончился.

В британском правительстве заявили, что "ситуация в настоящее время решена", однако Лондон готов в случае чего помочь Джерси. Планируется, что один из британских патрульных кораблей вернется в свой порт вечером 6 мая, а другой - уйдет от острова Джерси утром пятницы.

"Мы рады, что французские рыболовецкие суда покинули окрестности Джерси", - добавил представитель британского правительства.

Напомним, после Brexit власти острова Джерси ввели новые правила по рыболовству, согласно которым французские операторы лодок должны показать историю рыболовства в районе острова. Это вызвало возмущение во Франции и она пригрозила блокадой. В ответ на это Британия направила военные корабли к острову.

На такой же шаг пошел и Париж. Франция отправила к острову Джерси два патрульных корабля.

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