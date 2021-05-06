Конфликт урегулирован. Британия возвращает свои корабли от острова Джерси
Британия решила вернуть свои военные корабли от острова Джерси после того, как спор с Францией удалось урегулировать. Париж угрожал заблокировать остров Джерси из-за изменений в отношении права рыболовства после Brexit.
Об этом пишет агентство BBC.
Два корабля Королевского флота уже готовят вернуться домой после того, как протест французских рыбаков по поводу прав на рыболовство в территориальных водах Джерси закончился.
В британском правительстве заявили, что "ситуация в настоящее время решена", однако Лондон готов в случае чего помочь Джерси. Планируется, что один из британских патрульных кораблей вернется в свой порт вечером 6 мая, а другой - уйдет от острова Джерси утром пятницы.
"Мы рады, что французские рыболовецкие суда покинули окрестности Джерси", - добавил представитель британского правительства.
Напомним, после Brexit власти острова Джерси ввели новые правила по рыболовству, согласно которым французские операторы лодок должны показать историю рыболовства в районе острова. Это вызвало возмущение во Франции и она пригрозила блокадой. В ответ на это Британия направила военные корабли к острову.
На такой же шаг пошел и Париж. Франция отправила к острову Джерси два патрульных корабля.