Конфликт на "Барабашово": подозреваемого защищают "инициативные группы" рынка

В Харькове активисты так называемых "инициативных групп" торгового центра "Барабашово" призывают в своих пабликах приехать в Киевский районный суд и "защитить" активиста "Национального корпуса" (НК), подозреваемого в нападении на журналиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Полиция хочет арестовать нашего человека, члена НК, который нас защищал", - говорится в призыве.

По данным Depo.Харьков, в Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка. СМИ пишет, что подозреваемым оказался Сергей Козлюк, который ранее принимал участие как активист в мероприятиях "Национального корпуса".

Отмечается, что 26-летнему Козлюку объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как известно, 7 июня на ТЦ "Барабашово" произошла драка с участием двух групп лиц общей численностью до 100 человек.

Во время конфликта избили журналиста-оператора службы новостей "Вісті" Вадима Макарюка. Группа неизвестных набросились на оператора: залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру и вытащили оттуда карту памяти с отснятым материалом. На видео очевидцев видно, как неизвестный стреляет в сторону оператора.

Следственные действия ведутся по ч. 2 ст. 171, ст. 345-2, ч. 2 ст. 187 УК Украины. Вечером 11 июня одному из участников конфликта объявили о подозрении.