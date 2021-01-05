Конференция Digital Start Day: Адаптируемся к новым реалиям в 2021 году

Адаптироваться и не замирать бездейственно в этом ежеминутно меняющемся мире — это то, чего не учат в школах и университетах, но это то, без чего digital нишу невозможно представить. 2020 показал всю важность и актуальность интернет-профессий — времена непредсказуемости практически не сказались на занятости SMM, PPC, email, таргетологов, линкбилдеров, SEO, контент-маркетологов и других digital-специалистов.

Почему это так, и как долго digital-профессии будут актуальными? Чем именно занимается каждый из специалистов? Какие обязанности и различия? Какая из этих профессий подходит именно тебе?

28 января с 10.00 до 17.00 пройдет бесплатная онлайн-конференция Digital Start Day, чтобы ответить на все вопросы, волнующие новичков и тех, кто только присматривается.

На конференции выступят 13 ведущих спикеров из ТОП-компаний украинского digital — Webpromo, eSputnik, Signum, Kiwi agency, B91 Targeting Agency, Refer.ru и других. Каждый из них готов поделиться собственными открытиями и исследованиями актуальности профессии изнутри, рассказать, как проходили путь от джуниора к топовым позициям, сколько можно заработать вначале и каких финансовых высот можно достичь.

Актуальная информация и личный опыт наших спикеров сориентируют начинающих специалистов в том, какую профессию выбрать, как развиваться и как получить первую работу. Кроме того, топовые специалисты расскажут, как наработать опыт и использовать его, чтобы не застрять в позиции “вечного джуна”.

Слушателей конференции ждут 7 часов уникального контента изнутри интернет-профессий — личные наблюдения, исследования, прогнозы, напутствия и, конечно, вдохновение.

Бесплатный онлайн-формат для всех участников конференции

Зарегистрируйтесь на конференцию Digital Start Day и принимайте участие в удобном онлайн-формате — смотрите в любой точке мира с любого устройства с возможностью получить ответы на свои вопросы в реальном времени.

Кроме этого, все зарегистрированные слушатели получат запись конференции и презентации спикеров, сертификат об участии в конференции, подарки от партнеров, сертификат на 1000 грн для обучения на курсах WebPromoExperts, и бонус — запись семинара Как стать крутым интернет-маркетологом с нуля за 2 месяца.

Зарегистрируйтесь и успейте узнать больше об актуальных digital-профессиях в 2021 году!

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