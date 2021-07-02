Конец "золотого" поколения. Италия отправила Бельгию домой с Евро-2020

У обоих сборных из-за повреждений могли не сыграть лидеры. Но Джорджио Кьеллини у Италии успел восстановиться, как и Кевин Де Брюйне у Бельгии. Однако капитан бельгийцев Эден Азар все же матч пропустил из-за полученного с Португалией повреждения.

Сам матч обе команды начали резво с первых минут, однако затем игра немного утихла. Взорвала эмоции на стадионе Италия, которая на 13-й минуте отправила мяч в сетку ворот Куртуа. После подачи с углового Бонуччи корпусом переправил мяч за линию бельгийских ворот. Однако судьи гол отметили из-за офсайда у партнера Бонуччи по центру обороны Кьеллини, который активно принимал участие в эпизоде.

Бельгия ответила на 22-й минуте, когда Де Брюйне решился на удар с линии штрафной. Свою команду в эффектном прыжке спас Доннарумма. А спустя еще пару минут итальянскому киперу пришлось совершать еще один сейв - в этот раз опасно из-под защитника пробивал Лукаку.

Однако открыли счет таки итальянцы. На 31-й минуте бельгийцы потеряли мяч вблизи своей штрафной, Верратти отпасовал на Бареллу, а тот в борьбе с защитниками Бельгии пробил в дальний угол ворот Куртуа - 1:0.

Под конец первой половины бельгийские защитники стали ошибаться все больше, чем в итоге и воспользовались итальянцы. На 44-й минуте Инсинье получил мяч на чужой половине поля, протянул до линии штрафной и обводящим ударом отправил круглый в "девятку" - 2:0.

Правда, уйти на перерыв итальянцы с комфортным преимуществом не смогли. Уже в компенсированное время к первой половине Ди Лоренцо подтолкнул в штрафной Докю за что рефери назначил пенальти. "Точку" четко реализовал Лукаку - 2:1.

Во втором тайме бельгийцы побежали отыгрываться и имели идеальный шанс на 60-й минуте. Де Брюйне получил мяч в штрафной и прострелил на Лукаку, но его удар заблокировал практически на линии ворот Спинаццола.

Итальянцы ответили опасным ударом метров с 20-ти в исполнении Инсинье - Куртуа был на месте и свою команду спас.

А затем вновь отличный момент имел Лукаку, который метров с пяти немного не дотянулся до мяча головой.

Один из последних моментов сравнять счет упустил Докю, который минут за пять до конца основного времени хорошо сместился с левого фланга в центр и с линии штрафной запустил мяч над дальней "девяткой" ворот Доннаруммы.

В итоге Италия выбила с турнира Бельгию, для "золотого" поколения которой это был чуть ли не последний шанс на триумф в большом турнире. Напомним, к Евро Бельгия подходила в ранге лидера мирового рейтинга сборных ФИФА.