Конец каникул. Как прошел первый день Рады и чем она займется дальше

Народные депутаты вернулись к работе в пленарном режиме. Как прошел первый день Рады после летних каникул и какие инициативы рассмотрят осенью – ниже в материале РБК-Украина.

Народные депутаты с восьми часов утра начали собираться в парламенте. Перед открытием шестой сессии спикер Дмитрий Разумков собрал руководителей фракций, групп и комитетов на согласительной совет.

На Конституционной площади возле Рады депутатов уже поджидали сразу несколько немногочисленных митингов. Лозунги пестрили разнообразием. Одних заботила судьба агрокомбината "Пуща водица", другие призывали возобновить дружбу с Беларусью, третьи требовали принять закон о распаевке сельхозземель.

Журналисты приехали к Раде еще раньше. Для СМИ частично открыли доступ в кулуары на втором этаже. Еще до карантина там можно было перехватить депутатов, чтобы пообщаться или записать комментарии. После того, как началась вспышка коронавируса, в распоряжении медиа остался только третий этаж парламента, куда политики наведывались, если сами того хотели. Робких и непубличных нардепов приходилось буквально ловить на улице возле входа в Раду.

Теперь же, вероятно, после нареканий журналистов руководство парламента решило смягчить ограничения и приоткрыть кулуары. У входа на второй этаж обустроили отдельный пост охраны, где выдавали красные бейджи. Только по ним можно попасть в кулуары.

Только по таким спецпропускам можно попасть в кулуары Рады (Фото: Ульяна Безпалько)

За пропуском очередь выстроилась с семи утра. И к моменту начала согласительного совета уже растянулась на два этажа вниз. Запускать прессу начали в 9, а спустя двадцать минут все бейджи уже раздали. Их было всего 40, то есть на второй этаж могли зайти только 40 журналистов.

Но часть второго этажа все равно осталась для прессы закрытой. Лестница и центральный коридор огородили стойками с лентой. За тем, чтобы журналисты не ходили туда, куда им не положено, следила охрана и сотрудники пресс-службы. Количество мест для прессы в столовой также было ограничено, туда также пускали по пропускам.

План на осень

Нардепы собрались под куполом в 11 часов. Возвращаться к работе после каникул захотели не все. В зале зарегистрировались только 285 из 422 народных избранников. После торжественного открытия новой сессии и исполнения гимна слово взял спикер Дмитрий Разумков.

Торжественное исполнение гимна Украины в Раде (Фото: facebook.com/Дмитро Разумков)

Глава Верховной рады пару раз напомнил депутатам об экваторе их каденции и назвал приоритеты на шестую сессию. Это, в частности, экономические законопроекты и вопрос бюджета. Главный финансовый документ на 2022 год должен поступить в Раду до 15 сентября, сказал Разумков.

В разговоре с изданием члены финансового и бюджетного комитетов отметили, что пока не видели проект госбюджета. Но при этом уточнили, что никаких сюрпризов там быть не должно. Один из собеседников в оппозиционной фракции даже отметил, что тот документ, который готовится Минфином, "пока не дает поводов для беспокойства".

"Мы с вами живем в парламентско-президентской республике. И нам всем в этом зале отвечать перед людьми, которые нас сюда избрали. Всем: и власти, и оппозиции. В понимании людей мы все – власть", – сказал напоследок своего выступления глава ВР, словно напоминая, что по Конституции парламент стоит выше президента.

Ни в окружении Разумкова, ни в команде президента уже не стараются особо скрывать напряжение между ними, которое нарастало месяцами. В начале этого года в команде Владимира Зеленского заговорили о том, что Разумкова якобы хотят сменить на Руслана Стефанчука. И эти разговоры, похоже, только подлили масла в огонь. Но сам Стефанчук в интервью РБК-Украина сказал, что считает эту информацию слухами. Впрочем, в то же время он добавил, что после их появления его лишили части функций как первого вице-спикера.

Зеленского на открытии новой сессии не было. Но, по закону, президент и не обязан присутствовать, говорят в СН. Тем более, что в это время Зеленский участвовал в торжествах по случаю 29-й годовщины военной разведки.

Во вторник парламент пополнился новым депутатом. Вместо Дениса Монастырского, возглавившего МВД, в Раду по списку "Слуги народа" зашел Антон Швачко. На момент выборов он значился как безработный, а во время президентской кампании работал волонтером Зе-команды.

После того, как он принес присягу, депутаты взялись за повестку дня. Первую пленарную неделю они не стали загружать дискуссионными законопроектами. Во вторник парламент сосредоточился на гуманитарных и образовательных инициативах, а еще принял во втором чтении законопроект об индустриальных парках. Оппозиционным фракциям повестка Рады не особо пришлась по душе.

"На наш взгляд, повестка дня содержит разные вопросы, но только не те, которые нужно решать. Самый важный вопрос – это начало отопительного сезона. До конца года не хватает средств на выплату субсидий, дефицит около 30 млрд гривен. Украина получила 2,7 млрд долларов от МВФ как помощь для выхода из постковидного кризиса. Мы считаем, что часть этих средств нужно направить на субсидии", – говорит замглавы "Батькивщины" Иван Крулько.

Руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк возмутился теми предложениями, которые поступили к повестке от Кабмина. "Это все технические законы, где нужно переставить крапку на кому. Мы словно бежим как слепые олени через лес в пожаре и не знаем куда. В целом насчет ожиданий на этот сезон – это кадры, какие-то законы и какая-то очередная пиарная история", – сказал Железняк.

Спикер Рады Дмитрий Разумков (Фото: facebook.com/Дмитро Разумков)

Нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан отметил, что первая неделя Рады не показательная в плане приоритетов на сессию. По его словам, осенью депутаты также возьмутся за реформу СБУ, переход к накопительной пенсионной системе, третий этап земельной реформы и изменения в Конституцию о децентрализации.

Более напряженная неделя предстоит депутатам уже во второй половине сентября. На ней Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты об олигархах (№5599) и наполнении бюджета (№5600). К документу Зеленского о деолигархизации внесли около 1,3 тысячи поправок. Результативность голосования за этот законопроект зависит от того, какие правки будут учтены, говорит Мокан.

"Я считаю, если там останется СНБО как орган, который будет администрировать список олигархов – это не тот путь, который правильный и законный. Я подписался под поправками, которые подавала группа депутатов во главе со спикером. Они, среди прочего, предлагают создать при НАПК специальную комиссию. Лично я буду определяться во время голосования, исходя из того, какие поправки будут поддержаны, а какие – нет", – сказал нардеп.

Что касается налогового законопроекта №5600, то с ним в перспективе может быть еще больше проблем. Этим документом Кабмин предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и тем самым увеличить поступления в бюджет. Он касается разных отраслей и не совсем вписывается в интересы крупного бизнеса.

Правительство, среди прочего, предлагает пересмотреть ренту при добычи руды, налогообложение для производителей курятины и строительной сферы. К этому документу внесли почти 11,5 тысяч поправок. И сейчас в "Слуге народа" раздумывают над тем, каким путем ускорить их рассмотрение.

С одной стороны, в монобольшинстве уже анонсировали, что откорректируют упрощенную процедуру рассмотрения законопроектов С другой – часть депутатов утверждает, что в регламенте уже существуют необходимые механизмы. Например, статьи 119 и 45 регламента, которыми предусмотрено голосование не за поправки, а за финальный вариант статьи закона.

"В первом чтении 5600 поддержали почти 270 голосами "за". Мне трудно представить, что во втором чтении он наберет меньше, чем 226. Что касается поправок, то будем ночевать в зале, если понадобится. Плюс у нас есть специальные процедуры, по которым мы можем ускорить рассмотрение такого количества поправок. Вероятней всего, это будет постатейное рассмотрение", – предположил член профильного финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН).

Депутаты вернулись к пленарной работе (Фото: facebook.com.valeriistern)

Плюс ко всему, на вторую неделю сентября парламент может провести кадровые ротации в Кабмине, о чем уже писало РБК-Украина. Данные о том, кто может покинуть правительство, разнятся. Сами депутаты также очень осторожно комментируют эту тему.

Глава фракции СН Давид Арахамия пояснил, что в планах провести три-четыре кадровых замены. Часть собеседников в монобольшинстве не под запись допускает, что речь идет о министрах обороны, соцполитики, юстиции и вице-премьере по вопросам стратегических отраслей промышленности. Другие же вместо Дениса Малюськи называют министра культуры Александра Ткаченко.

"Все те фамилии, которые сейчас называют – это пока только субъективные мнения. Но нужно признать, что к части министров действительно есть замечания. Возможно, будут инициативы об отставке и от самих министров. Не исключено, что какие-либо кадровые вопросы мы будем рассматривать либо на следующей пленарной неделе или на пленарной неделе в октябре", – сказал Мокан.