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Конец эпохи: прекратил работу браузер Internet Explorer

Новина українською →
Украина, Четверг 16 июня 2022 09:29
Конец эпохи: прекратил работу браузер Internet Explorer Фото: Internet Explorer прекратил работу с 15 июня 2022 года (windows.com)
Автор: Александр Белоус

Microsoft с 15 июня прекратила поддержку браузера Internet Explorer (IE). Корпорация официально признала его "устаревшим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в блоге Microsoft.

"После 25 с лишним лет помощи людям в использовании Интернета Internet Explorer (IE) официально устарел и больше не поддерживается с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

Запущенный в 1995 году, Internet Explorer стал доминирующим браузером более чем на десятилетие, поскольку он был связан с операционной системой Microsoft Windows, предустановленной на миллиардах компьютеров.

Браузер, однако, начал проигрывать Google Chrome в конце 2000-х годов и стал предметом бесчисленных интернет-мемов из-за своей медлительности по сравнению с конкурентами.

Чтобы лучше конкурировать, в 2015 году Microsoft запустила браузер Edge, который работает на той же технологии, что и браузер Google.

По данным аналитической компании Statcounter, в 2021 году доля Chrome на мировом рынке браузеров составляла 65%, за ней следовал Safari от Apple Inc (AAPL.O) с долей 18%. Доля Microsoft Edge составляла 3%, в то время как доля Internet Explorer на рынке, на котором он когда-то доминировал, ничтожно мала.

Производитель программного обеспечения для Windows заявил, что будущее Internet Explorer в Windows 10 связано с более быстрым и безопасным Microsoft Edge.

Браузер был в центре антимонопольного дела против Microsoft более двух десятилетий назад, когда американский судья решил, что гигант программного обеспечения нарушил закон, объединив Internet Explorer и операционную систему Windows.

Наиболее серьезные нарушения закона были поддержаны в апелляции, но компания продолжала связывать свою операционную систему и браузер.

Напомним, корпорация Microsoft существенно сокращает свою деятельность в России, присоединяясь к списку известных технологических компаний, сокращающих или полностью покидающих страну после вторжения РФ в Украину.

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