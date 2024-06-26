До комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки

Саміт миру

У середині червня у Швейцарії було проведено перший світовий саміт, присвячений Україні. У ньому брали участь представники 100 країн і організацій.

За підсумками саміту було ухвалено загальну декларацію. Деякі учасники її не підтримали. Список країн, які відмовилися підписати комюніке, охоплює Саудівську Аравію, Таїланд, Індію та інші: Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЕ.

Україна не відкидала участі Росії під час другого саміту миру. Однак, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що прямих контактів з Кремлем не буде.

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