UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки

Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки - Гаяна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Згідно з даними Швейцарії, це вже 89 підпис під комюніке саміту миру. 

Гаяна - це держава, розташована на північно-східному узбережжі Південної Америки. Омивана водами Атлантичного океану, вона межує з Венесуелою на заході, Суринамом на сході та Бразилією на півдні.

Саміт миру

У середині червня у Швейцарії було проведено перший світовий саміт, присвячений Україні. У ньому брали участь представники 100 країн і організацій.

За підсумками саміту було ухвалено загальну декларацію. Деякі учасники її не підтримали. Список країн, які відмовилися підписати комюніке, охоплює Саудівську Аравію, Таїланд, Індію та інші: Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЕ.

Україна не відкидала участі Росії під час другого саміту миру. Однак, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що прямих контактів з Кремлем не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт мируВійна Росії проти України