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До комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки

Середа 26 червня 2024 08:30
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До комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки Ілюстративне фото (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

До підсумкового комюніке саміту миру приєдналася країна з Південної Америки - Гаяна.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Згідно з даними Швейцарії, це вже 89 підпис під комюніке саміту миру.

Гаяна - це держава, розташована на північно-східному узбережжі Південної Америки. Омивана водами Атлантичного океану, вона межує з Венесуелою на заході, Суринамом на сході та Бразилією на півдні.

Саміт миру

У середині червня у Швейцарії було проведено перший світовий саміт, присвячений Україні. У ньому брали участь представники 100 країн і організацій.

За підсумками саміту було ухвалено загальну декларацію. Деякі учасники її не підтримали. Список країн, які відмовилися підписати комюніке, охоплює Саудівську Аравію, Таїланд, Індію та інші: Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЕ.

Україна не відкидала участі Росії під час другого саміту миру. Однак, глава МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що прямих контактів з Кремлем не буде.

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