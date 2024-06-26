К коммюнике саммита мира присоединилась страна из Южной Америки

К итоговому коммюнике саммита мира присоединилась страна из Южной Америки - Гайана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Гайана - это государство, расположенное на северо-восточном побережье Южной Америки. Омываемая водами Атлантического океана, она граничит с Венесуэлой на западе, Суринамом на востоке и Бразилией на юге.

Согласно данным Швейцарии, это уже 89 подпись под коммюнике саммита мира.

Саммит мира

В середине июня в Швейцарии был проведен первый мировой саммит, посвященный Украине. В нем участвовали представители 100 стран и организаций.

По итогам саммита была принята общая декларация. Некоторые участники ее не поддержали. Список стран, отказавшихся подписать коммюнике, включает Саудовскую Аравию, Таиланд, Индию и другие: Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЭ.

Украина не исключала участия России во время второго саммита мира. Однако глава МИД Дмитрий Кулеба отмечает, что прямых контактов со Кремлем не будет.

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