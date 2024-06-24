До комюніке саміту миру приєдналася ще одна африканська країна

"Ще одна африканська країна, Малаві, приєдналася сьогодні до першого підсумкового комюніке саміту миру", - написав Зеленський.

За його словами, кількість миролюбних держав, які приєднуються до глобальних зусиль щодо відновлення правопорядку на основі Статуту ООН, зростає.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу над втіленням формули миру в життя та посиленням підтримки комюніке саміту миру, а також над досягненням справедливого миру.

Варто зауважити, що станом на зараз комюніке саміту миру підписали 82 держави та шість організацій.