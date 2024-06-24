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До комюніке саміту миру приєдналася ще одна африканська країна

Понеділок 24 червня 2024 20:37
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До комюніке саміту миру приєдналася ще одна африканська країна Фото: Малаві приєдналася до комюніке саміту миру (flickr by Mark Nelson)
Автор: Іван Носальський

Малаві приєдналася до комюніке за підсумками саміту миру. Число підписантів документа збільшилося до 88.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

"Ще одна африканська країна, Малаві, приєдналася сьогодні до першого підсумкового комюніке саміту миру", - написав Зеленський.

За його словами, кількість миролюбних держав, які приєднуються до глобальних зусиль щодо відновлення правопорядку на основі Статуту ООН, зростає.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує роботу над втіленням формули миру в життя та посиленням підтримки комюніке саміту миру, а також над досягненням справедливого миру.

Варто зауважити, що станом на зараз комюніке саміту миру підписали 82 держави та шість організацій.

Комуніке саміту миру

Нагадаємо, за підсумками саміту миру, що пройшов 16-18 червня, країни та організації, які брали участь, підписали підсумкове комюніке.

Документ, зокрема, передбачає необхідність контролю України над Запорізькою атомною електростанцією та обміну полоненими всіх на всіх.

Минулого тижня до комюніке саміту миру приєдналися ще шість підписантів.

Більш детально про підсумки саміту - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Африка Саміт миру
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