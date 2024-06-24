К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна африканская страна
Малави присоединилась к коммюнике по итогам саммита мира. Число подписантов документа увеличилось до 88.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.
"Еще одна африканская страна, Малави, присоединилась сегодня к первому итоговому коммюнике саммита мира", - написал Зеленский.
По его словам, число миролюбивых государств, которые присоединяются к глобальным усилиям по восстановлению правопорядка на основе Устава ООН, растет.
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу над воплощением формулы мира в жизнь и усилением поддержки коммюнике саммита мира, а также над достижением справедливого мира для Украины.
Стоит заметить, что по состоянию на сейчас коммюнике саммита мира подписали 82 государства и шесть организаций.
Коммюнике саммита мира
Напомним, по итогам саммита мира, который прошел 16-18 июня, страны и организации, которые принимали участие, подписали итоговое коммюнике.
Документ, в частности, предусматривает необходимость контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией и обмена пленными всех на всех.
За прошлую неделю к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть подписантов.
Более детально об итогах саммита - в материале РБК-Украина.
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