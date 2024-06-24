ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна африканская страна

Понедельник 24 июня 2024 20:37
UA EN RU
К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна африканская страна Фото: Малави присоединилась к коммюнике саммита мира (flickr by Mark Nelson)
Автор: Иван Носальский

Малави присоединилась к коммюнике по итогам саммита мира. Число подписантов документа увеличилось до 88.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"Еще одна африканская страна, Малави, присоединилась сегодня к первому итоговому коммюнике саммита мира", - написал Зеленский.

По его словам, число миролюбивых государств, которые присоединяются к глобальным усилиям по восстановлению правопорядка на основе Устава ООН, растет.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу над воплощением формулы мира в жизнь и усилением поддержки коммюнике саммита мира, а также над достижением справедливого мира для Украины.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас коммюнике саммита мира подписали 82 государства и шесть организаций.

Коммюнике саммита мира

Напомним, по итогам саммита мира, который прошел 16-18 июня, страны и организации, которые принимали участие, подписали итоговое коммюнике.

Документ, в частности, предусматривает необходимость контроля Украины над Запорожской атомной электростанцией и обмена пленными всех на всех.

За прошлую неделю к коммюнике саммита мира присоединились еще шесть подписантов.

Более детально об итогах саммита - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Африка Саммит мира
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины