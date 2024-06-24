К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна африканская страна

Малави присоединилась к коммюнике по итогам саммита мира. Число подписантов документа увеличилось до 88.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

"Еще одна африканская страна, Малави, присоединилась сегодня к первому итоговому коммюнике саммита мира", - написал Зеленский.

По его словам, число миролюбивых государств, которые присоединяются к глобальным усилиям по восстановлению правопорядка на основе Устава ООН, растет.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу над воплощением формулы мира в жизнь и усилением поддержки коммюнике саммита мира, а также над достижением справедливого мира для Украины.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас коммюнике саммита мира подписали 82 государства и шесть организаций.