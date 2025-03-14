У комюніке міністрів G7 не включили нові санкції проти Росії, - Reuters

Глави МЗС Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США та Японії зібралися у канадському місті Ла-Мальбе.

Як повідомляє Reuters, узгодження тексту спільного комюніке була складним, але загальна атмосфера між дипломатами була позитивно. Обговорення тривали до пізньої ночі.

"Якщо ми не можемо досягти згоди щодо комюніке, то це свідчить про розкол. Це не в інтересах жодного з членів G7", - заявила виданню глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Вона додала, що налаштована оптимістично і що досі були хороші формулювання щодо України, які, як вона сподівається, збережуться й надалі.

Зазначається, що США намагалися встановити "червоні лінії" у формулюваннях щодо України і виступили проти окремої декларації про стримування так званого "тіньового флоту" РФ.

У проєкті комюніке, з яким ознайомилося Reuters, не згадується про нові санкції проти Росії. Але у документі говориться про необхідність надійних гарантій безпеки для України, щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню.

Крім того, документ містить більш жорсткі формулювання щодо Китаю, як того вимагали США, і "обнадійливі" формулювання щодо Тайваню.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн G7 приходила з 12 по 14 березня у Канаді, яка наразі головує у "Великій сімці".