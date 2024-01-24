Комунальний колапс у Росії: чому замерзають міста і як це пов'язано з війною в Україні

Під час підготовки матеріалу використовувалися коментарі виконавчого директора асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, політолога Івана Преображенського, військово-політичного експерта групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, а також інформація та коментарі з відкритих джерел.

Зима 2023-24 року почалася для багатьох росіян з комунального колапсу у сфері ЖКГ. Буквально з 1 грудня по всій території РФ стали фіксувати аварії, пов'язані з поривами труб тепло- та водопостачання. За кілька тижнів кількість будинків, що залишилися без води та опалення, перевищила всі минулорічні показники і стала одним із найбільших за останні кілька десятиліть.

Примітно, що вперше за довгий час колапс торкнувся не лише регіонів, а й центральної Росії, де сотні будинків залишилися без опалення під час морозу. При цьому російська влада не збирається збільшувати витрати на ЖКГ, навпаки – їх скорочують вдвічі. Тоді як військовий бюджет для продовження загарбницької війни проти України зростає.

Федеральний масштаб

Аварії в російських тепломережах сталися практично відразу після початку зими. Найбільша у Подольську під Москвою – там без опалення залишилося майже 20 тисяч людей. У місцевій пресі регулярно повідомляють про пориви, що постійно виникають в Московській області. В одному з міст Підмосков'я 6 січня мешканці вийшли надвір, щоб погрітися біля багаття.

У Липецьку без тепла залишилося 10 тисяч чоловік, у Новосибірську – 14 тисяч, а вулицями тече окріп. Подібні ситуації у Саратові та Волгограді. У Ленінградській області 60-річний військовий офіцер замерзнув насмерть прямо у себе вдома. Усього з початку зими по всій Росії зафіксували 94 аварії у більш ніж 40 суб'єктах РФ, де їх всього 89. Труби проривають прямо в під'їздах, тепломережі відмовляють, а ремонти мають виключно точковий характер і не виправляють ситуацію. За оцінками самої місцевої влади, ще 2022 року знос комунальних мереж перевищив 70%.

Попередні роки аварії теж були, але вони стосувалися переважно далеких регіонів Росії, де мінус 50 градусів взимку – явище звичне, тому люди опалюють себе додатково і власним коштом. Проте цього року із колапсом у системі ЖКГ зіткнулася вже центральна Росія. Це говорить насамперед про те, що зноси набувають масового характеру, як і нерозуміння, що з цим робити з боку місцевої влади, зазначає виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Мешканці одного з підмосковних міст вийшли погрітися біля багаття (фото: російські Telegram-канали)

"Очевидно, що пориви теплотрас є елементом типових проблем і в принципі теплокомуненерго до таких проблем має бути готовим. Це не виняткове щось. Винятково те, що воно масово відбувається у різних містах, що для мене показує, що стан міського самоврядування та увага до місцевих мереж на низькому рівні. Я розумію, що пориви можуть бути, але таке масове явище означає, що місцеве самоврядування та комунальні компанії займаються не тим, чим потрібно", – зазначив Павлюк у коментарі РБК-Україна.

Коли аварії стали масштабнішими, росіяни вийшли на протести, але їх досить швидко придушили. Найбільший акцент у спробах виправити становище, безумовно, роблять на центральні регіони, але замість виділення коштів на капітальний ремонт теплотрас, кабельних мереж та підстанцій, місцева влада порушує кримінальні справи, влаштовує переговори та ставить дедлайни, яких не дотримуються, зазначає політолог Іван Преображенський. .

"Найголовніше - не допустити жодних протестів. Не ремонтувати. Десь щось вони намагаються зробити, але набагато важливіше продемонструвати імітацію бурхливої дії. Тому порушуються справи, захоплюється власність тих компаній, які володіли котельнями", - зазначає Преображенський у коментарі РБК -Україна.

Російська влада скористалася звичними для поліцейської держави інструментами – відкрила справи та заарештувала кількох чиновників Підмосков'я, звинувативши їх в аваріях у котельнях. При цьому котельні найчастіше перебувають у відомстві військових об'єктів. Наприклад, в одному з міст Московської області вони розташовані на території патронного заводу, куди, за твердженням влади, не можна просто пройти та полагодити труби.

Морози в Росії (фото: РосЗМІ)

"У Росії досі, як у радянському господарстві, частина котелень залишаються закритими, вони підвідомчі, туди не можуть пройти робітники і там навіть ремонт без дозволу провести не можна. І в різних колишніх закритих містах, і в містах, де велике військове виробництво, там такі проблеми зберігаються", – зазначає Преображенський.

Враховуючи масовий характер аварій та їхню локацію, в тому числі, в центрі Росії, можна припустити, що протести, які сьогодні пригнічують, можуть стати більш масштабними та глобальними. Невдоволення роботою місцевої влади та постійний холод у квартирі змусить людей вийти на вулиці.

Проте експерти вважають, що сподіватися на народні бунти у РФ не варто. По-перше, сам собою мітинг у тоталітарній державі фактично неможливий, якщо на вулиці не вийдуть мільйони і їх не буде більше, ніж силовиків. По-друге, кремлівські політтехнологи вже давно винайшли схему щодо придушення протестів без застосування грубої сили ОМОН.

"До них (протестуючих – ред.) приїжджають з одного боку переговорники, з іншого боку в їхнї команди вводять "активістів", які цими проблемами займаються на обласному, на федеральному рівні. Ці активісти допомагають їм налагодити переговори з владою і, відповідно, у людей виникає відчуття, що йде повноцінний переговорний процес. Вони очікували, що їх пошлють до якоїсь матері, а до них приїжджає чиновник, розмовляє", – зазначає Преображенський.

До бунтівників у результаті виходять із рішенням і просять почекати. Якщо ж у натовпі протестувальників знаходяться ті, хто не хоче чекати, з ними обійдуться за ще однією схемою, що досить часто використовується в РФ. "Якщо вони продовжують обурюватись, тоді вони оголошуються посібниками України, іноземними агентами, НАТОвськими шпигунами, розповсюджувачами ЛГБТ-цінностей. Ким завгодно", – додав Преображенський.

Не розраховувати на народні заворушення у Росії також пропонує військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. На його думку, росіян вже мало що може обурити.

"У них уже понад 300 тисяч на цвинтарях закопали "визволителів", а який результат? Роблять наклейки на автомобілях "Я втомилася". Там немає жодного руху, який міг би не просто вийти на вулицю і сказати: "Ми тут замерзаємо, але ми все одно за вас проголосуємо", а зробити більше. Вони вийшли спалювати паркет на вулиці, замість того, щоб спалити Кремль. Тому нічого не буде", – упевнений експерт.

Поки соціологи розчаровуються загальною інфантильністю російського населення, яке не здатне відстояти свої інтереси, економісти зі стриманим оптимізмом наголошують на одному важливому факторі – аварії у сфері ЖКГ своєю масовістю показують, що регіональні бюджети спустошуються за рахунок війни. І надалі це може вплинути на здатність Росії фінансово забезпечувати свої загарбницькі амбіції.

"Де тонко, там і рветься"

На капітальний ремонт всіх тепломереж в РФ, за підрахунками самих російських економістів, необхідно витратити 20 трлн рублів. Росія ж витрачає 300 млрд. Ба більше, комунальні витрати продовжують скорочуватися. За словами Преображенського, аварії, що виникли у сфері ЖКГ, пов'язані з війною, яку розпочала Росія, але побічно.

"У регіональних бюджетів практично немає грошей, тому що їх примушують уже другий рік до величезної кількості витрат на війну. Формування цих псевдодобровольчих батальйонів найманців, гуманітарна допомога на окуповані території, допомога російським солдатам і таке інше. Це все лягає на регіональні бюджети та федеральний бюджет, який вже потім у вигляді субвенції частково гасить регіонам нестачу коштів, але лише тим, у кого там добрі стосунки. Це те, що пов'язано з війною", – зазначає Преображенський.

Два роки безпрецедентних західних санкцій не зламали російську економіку, як це очікувалося. Але "військові рейки", на які вона стала, вимагають великих коштів. Сьогодні у Росії штучно стримують зростання курсу рубля з допомогою Фонду національного добробуту. Продаж нафти не приносить тих доходів, що приносив раніше і загалом фахівці оцінюють сьогоднішню економіку РФ як екстенсивну.

Один із російських дворів, де прорвали труби (фото: Getty Images)

Комунальний колапс – це лише частина цього процесу. Набагато репрезентативнішим, за словами опозиційних економістів, є різке зростання цін на яйця, яке відбулося наприкінці 2023 року і через що російському президенту Володимиру Путіну навіть довелося вибачатися під час "прямої лінії". Цю історію Іван Преображенський називає "лакмусовим папірцем".

"З одного боку не вистачає робочих рук, їх вигнали всіх на фронт, з іншого боку не вистачає освічених людей, бо вони думали, що виробництво курячих яєць – це якась тітка у фартуху ходить у дворі та курок годує. Вони не розуміють , чого їм не вистачає - насіннєвого матеріалу, кормів, лампочок в інкубатори, які в Росії теж не виробляються. І ось де тонко, там і рветься", - зазначає експерт.

Тут також варто зазначити, що ціни на яйця, попри рекомендації центральної влади, так і не зафіксували в регіонах. Це показує невдоволення вже середнього бізнесу та небажання виконувати накази Кремля, діючи собі на збиток.

Ще один показник – проблема із літаками. Про те, що вона існує, заявляють навіть не опозиціонери. Наприкінці 2023 року державне агентство "Росавіація" повідомило, що за осінь у РФ зламалося стільки літаків, скільки раніше не ламалося за рік. Після цієї заяви голову агентства Олександра Нерадько раптово звільнили.

Сьогодні в РФ здатні утримувати економіку, контролюючи і вирішуючи проблеми, що виникають, буквально вручну. Але це не означає, що так триватиме завжди, адже будь-який запас міцності, навіть найбільший, рано чи пізно вичерпується. Сьогоднішнє становище в Росії називають розвилкою – або військова економіка підтримуватиме цивільну, як це було в США або Німеччині в роки Другої світової війни, або цивільна економіка годуватиме військову. Друга модель, на думку економістів, розвалиться протягом кількох років.

Колапс у сфері ЖКГ сьогодні можна назвати одним із численних проміжних підсумків того, як у Росії шукають гроші на війну. Зважаючи на те, що витрати на комунальну сферу продовжують скорочувати, надалі росіянам доведеться бути готовими до ще більшого погіршення свого і так не заздрістного становища, про що заявив економіст Ігор Ліпсіц.

"Я думаю, що росіянам час готуватися до дуже неприємних варіантів життя, час думати, як встановлювати буржуйки, ставити туалети і відрами носити воду з двору, з колонки, як це роблять у низці міст Росії вже досить давно. Я розумію, що це звучить перебільшено, але це те, що станеться. Північна Корея так і живе, а Росія рухається в той бік", – сказав Ліпсіц.

Точні прогнози давати важко, адже варіантів розвитку, як і так званих "чорних лебедів", може бути багато. У світі є приклади країн, які живуть на "військових рейках" десятиліття і навіть примудряються розвивати військово-промисловий комплекс. У будь-якому випадку, наступний рік стане одним із показових як для Росії, так і для цивілізованого світу.