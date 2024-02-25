Кому війна, а кому великий бізнес. Вартість артснарядів у світі зросла вп'ятеро, - Зеленський

Вартість артилерійських снарядів у світі через повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну зросла в п'ять разів.

Про це в ході пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував півтори тисячі доларів на початку війни, ми сьогодні бачимо деякі контракти, де люди пропонують від 4 до 8 тисяч. Ось тобі й війна. Кому війна, а кому великий бізнес", - наголосив глава держави.

За його словами, це суто комерційний інтерес - є гроші та є певна кількість снарядів. І Україна зараз бореться за кожний боєприпас.

Дефіцит артснарядів

Нагадаємо, Україна зазнає дефіциту артилерійських снарядів. Це відбувається через те, що Євросоюз не виконав обіцянку надати мільйон боєприпасів у встановлені терміни, а США не можуть затвердити нове фінансування для допомоги нашій країні.

Такий брак вплинув на ситуацію на фронті - українським захисникам нещодавно довелося відступити з Авдіївки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що якби наші захисники вчасно отримали потрібну кількість боєприпасів, то відступати не було б необхідності.