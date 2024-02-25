Кому война, а кому большой бизнес. Стоимость артснарядов в мире выросла в пять раз, - Зеленский
Стоимость артиллерийских снарядов в мире из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину выросла выросла в пять раз.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Из-за войны в Украине даже обычный артиллерийский снаряд, который стоил полторы тысячи долларов в начале войны, мы сегодня видим некоторые контракты, где люди предлагают от 4 до 8 тысяч. Вот тебе и война. Кому война, а кому большой бизнес", - отметил глава государства.
По его словам, это чисто коммерческий интерес - есть деньги и есть определенное количество снарядов. И Украина сейчас борется за каждый боеприпас.
Дефицит артснарядов
Напомним, Украина испытывает дефицит артиллерийских снарядов. Это происходит из-за того, что Евросоюз не выполнил обещание предоставить миллион боеприпасов в установленные сроки, а в США не могут утвердить новое финансирование для помощи нашей стране.
Такая нехватка повлияла на ситуацию на фронте - украинским защитникам недавно пришлось отступить из Авдеевки.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что если бы наши защитники вовремя получили нужное количество боеприпасов, то отступать бы не было необходимости.
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