Кому українці найбільше довіряють під час війни: дані опитування

За даними опитування, серед лідерів також університети (62%), жіночі організації (59,5%), державні установи (55%), поліція (55%), екологічні організації (54%).

Суперечливим є ставлення до уряду країни (51,5% йому висловлюють довіру, але ненабагато менше - 48% - висловлюють недовіру), те ж само стосується телебачення (відповідно 51% і 49%), і преси (відповідно 49% і 50%).

Недовіра найчастіше висловлюється до політичних партій (не довіряють їм 77%), судів (72%), банків (66%), профспілок (64%), Верховної ради України (60%), великих компаній (57%) та до виборів як соціального інституту (56%).

Як зазначають соціологи, рівень довіри до Збройних сил в останні роки зростає. Якщо у 2011 році їм довіряли 59% громадян, то у 2020 році - 71%, у 2022 році - 96%. Довіра до Збройних сил в Україні вища, ніж у всіх порівнюваних країнах.

"Зростання довіри до президента України до 82%, найімовірніше, пов’язане з високою оцінкою його діяльності під час війни. Президенту довіряє переважна більшість (від 76% до 87%) респондентів у всіх регіонах, 84% україномовних (за мовою спілкування в родині) і 79% російськомовних громадян", - йдеться в повідомленні.

Зростання довіри до державних установ пов’язано із зростанням довіри до системи державної влади загалом. Якщо у 2020 році довіряли державним установам 35% громадян, то зараз - 55%.

Порівняно з 2020 роком в Україні зріс рівень довіри до уряду (з 19% до 51,5%), хоча великою залишається частка тих, хто йому не довіряє (48%).

Однак загальне підвищення рівня довіри до владних інститутів мало торкнулося судової гілки влади - рівень довіри до судів порівняно з 2020 році зріс незначною мірою (з 20% до 28%) при значному переважанні тих, хто судам не довіряє (у 2022 році - 72%).

Порівняно з 2020 роком істотно зріс рівень довіри до Верховної ради (частка тих, хто їй довіряє, зросла з 18% до 40%). Однак, частка тих, хто їй не довіряє, все ж залишається більшою (60%). Певною мірою це може бути пов’язано з низьким рівнем довіри до політичних партій (які значною мірою у громадян асоціюються з парламентом). Довіряють політичним партіям лише 22% громадян, що лише на 4% більше, ніж у 2020 році.

Рівень довіри до Церкви не змінився порівняно з 2020 роком (і тоді, і зараз їй довіряють 70% громадян).

З початком війни істотно зріс рівень довіри до гуманітарних і доброчинних організацій. Якщо у 2020 році їм довіряли 50% громадян, то зараз - 78%.

Опитування було проведене Центром Разумкова з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року серед 2021 респондента. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.