Кому з політиків довіряють українці: рейтинг на кінець 2023 року

Рівень довіри Зеленському знизився в порівнянні з травнем 2022 року, коли йому довіряли 90% українців, не довіряли - 7%.

Далі йде телеведучий Сергій Притула, якому довіряють 69%, не довіряють - 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися).

До трійки лідерів також входить мер Києва Віталій Кличко з показниками довіри 52% і недовіри - 43%. Проте у випадку Кличка досить значне просідання довіри - у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли - 18%.

Далі йде група політиків, яким довіряє досить значна частка респондентів, хоча вони мають негативний баланс довіри-недовіри. Так, 33% респондентів довіряють керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, не довіряють - 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто значно більше довіряли).

Петро Порошенко - єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Так, 27% довіряють зараз п'ятому президенту, не довіряють - 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%).

Також у цій групі народний депутат Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють - 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%), хоча в його випадку треба враховувати, що 33% не знають його.

Також у списку були екс-прем'єр Юлія Тимошенко, лідер партії ОПЗЖ Юрій Бойко і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Тимошенко зараз довіряють 10%, не довіряють - 87% (у травні 2022 року їй довіряли 18%, не довіряли - 74%). Бойку довіряють 9%, не довіряють - 71% (раніше співвідношення було 11% проти 66%).

Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли - 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють - 78%.

Різні методології опитувань

Як зазначають соціологи, раніше були оприлюднені дані, за якими президенту України довіряють 62% українців. Але респонденти мали опцію обрати варіант "важко сказати". Якщо запитують про довіру Зеленському (як персоналії) і варіант "важко сказати" не пропонують, 77% відповідають, що довіряють йому, 22% – не довіряють.

"Впливає зачитування чи не зачитування варіанту "важко сказати", а крім цього Зеленський як персоналія може сприйматися зрозуміліше пересічним респондентам, ніж більш абстрактна інституція президент України", - зазначають соціологи.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили - 96%. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють - лише 4%).